التوقيت الصيفي للإدارات التونسية (تذكير)

انطلقت الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من اليوم الإثنين 03 جويلية 2022، في اعتماد التوقيت الصيفي الذي يتواصل إلى غاية يوم 31 أوت 2022 على النحو التالي:

- من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

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