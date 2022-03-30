التوقيت المدرسي خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التربية في منشور وجّهته إلى المندوبين الجهويين للتربية يوم الثلاثاء، عن التوقيت المدرسي الذي سيتم اعتماده بالمؤسسات التربوية خلال شهر رمضان.

وأشار المنشور إلى أن العمل يستمر لفترتين، تمتد الأولى من الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشر و30 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و20 دق إلى الساعة الثالثة و50 دق بعد الظهر.

أما حصة التربية البدنية فتدوم 50 دقيقة ، وتنجز أسبوعيا في حدود توقيت العمل اليومي الخاص بالمدارس الابتدائية خلال شهر رمضان المعظم.

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