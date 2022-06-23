التوقيع على اتفاقية إطارية بين هيئة الانتخابات ووزارة التربية

تولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ووزير التربية فتحي السلاوتي يوم الأربعاء 22 جوان 2022 بمقر الهيئة، التوقيع على اتفاقية إطارية بين الوزارة والهيئة تضبط جوانب التعاون والتنسيق والشراكة بين الطرفين للإعداد الجديد لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لسنة 2022.

وثمن فاروق بوعسكر بالمناسبة مستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة التربية خلال كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل أحد أهم شركاء الهيئة وأن التعاون بينهما يتجاوز الأطر الانتخابية ليشمل نشر قيم الديمقراطية في صفوف الناشئة.

من جهته، أكد وزير التربية استعداد الوزارة التام لوضع كل إمكانياتها ومؤسساتها التعليمية في كل مناطق الجمهورية تحت تصرف الهيئة والمساهمة في إنجاح الموعدين الانتخابيين الهامين.

كلمات البحث :اتفاقية;هيئة الانتخابات;وزارة التربية