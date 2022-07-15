التوقيع على اتفاقية احتضان تونس لمقر «مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة AIMEC»

وقع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم 14 جويلية 2022، في لوساكا، صحبة موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على اتفاقية احتضان تونس لمقر « مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة » AIMEC.

و قد حضر حفل التوقيع الذي انتظم على هامش انعقاد أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا بلوساكا زامبيا، Albert Muchanga ، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي.

ويمثل هذا التوقيع الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الإفريقي الشامل بتونس كمنصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية.

وقد أكد الوزير بهذه المناسبة التزام بلادنا التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الإفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الإفريقيين بما يحقق الرزنامة الإفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ومن جانبه، هنأ موسى فقي تونس باحتضان هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا على ثقته في أداء مهامها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الإفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستكون قاعدة ومحرك للتنمية في القارة.

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