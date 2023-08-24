التوقيع على اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية وشركة « فرنش تك » تونس

تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية وشركة « فرنش تك » تونس، وذلك بعد لقاء بين رئيسي المؤسستين.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة سبل تعزيز التعاون والتآزر بشكل أفضل بين الطرفين .

كما اتفق الطرفان على تنظيم ندوات مشتركة عبر الإنترنات كل عامين.

وأكد رئيس عرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية ، خليل الشايبي، بهذه المناسبة، التزام الغرفة بالعمل بشكل وثيق مع فرنش تك تونس ، ولا سيما من خلال دعم نشاط المؤسسات الناشئة، محليا ودوليا.

من جانبها، أعربت رئيسة شركة فرنش تك ، نائلة بن زينة، عن اهتمامها بالتعاون مع الغرفة لتسهيل اندماج المؤسسات الأوروبية الصغرى والمتوسطة في تونس.

وفرنش تك هي مجتمع من الجهات الفاعلة التي تشترك في قيم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون و المساعدة المتبادلة وترغب في دعم الشباب التونسي الموهوب.

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