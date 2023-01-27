التوقيع على اتفاقية لتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس

تم اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، إمضاء اتفاقية اطارية بين ديوان التونسيين بالخارج ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومنظمة tpm تهدف إلى تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الإستثمار والانخراط في الإقتصاد المنتج.

وفي هذا الإطار، سيساهم الديوان في برنامج « ريادة الأعمال المزمع تنظيمه يومي 22 و23 فيفري2023 بمدينة الثقافة قصد التعريف بنجاحات رجال ونساء أعمال من أبناء الجالية وحثهم على الإستثمار في تونس .

كما تم بالمناسبة تقديم دليل الاستثمار الذي تم انجازه بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

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