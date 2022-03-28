التوقيع على الإتفاقية التونسية الصربية للضمان الاجتماعي

تولّـى وزير الشؤون الاجتماعية مالـك الزاهـــي بمناسبــة زيارة العمـل التي يؤدّيها إلى بلغــراد التوقيـع اليوم الإثنيــن 28 مارس 2022، مع Daria Kisec، وزيرة العمل والتشغيل وقدماء المحاربين والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيا على الإتفاقية التونسية الصربيــة للضمان الاجتماعي ولائحة إجراءاتهــا الإدارية.

ويعتبــر التوقيع على هـذه الإتفاقيــة تتويجــا لمســار سلسلـة المفاوضــات بين خبراء البلــدين التي انطلقــت منـذ شهــر مارس 2019 ببلغــراد وتواصلــت افتراضيا خلال الأزمــة الصحية كوفيــد 19.

وتنـدرج هـذه الإتفاقية ضمــن مقاربــة ترمــي إلى تعزيــز رصيـد الاتفاقيات الثنائيــة للضمان الاجتماعي التي أبرمتهــا تونــس مع بلدان الإقامة قصــد حمايــة حقوق العمــال المهاجــرين وضمان تغطيــة ملائمــة لفائدتهــم ولأفراد عائلاتهــم. وقد بلغ عــدد هذه الإتفاقيــات 23 اتفاقيــة منهــا 19 دخلــت حيز التنفيــذ و4 اتفاقيــات في طور استكمــال المفاوضات أو التوقيــع.

وترتكــز الاتفاقية التونسية الصربية للضمان الاجتماعي على مبــدأ المســاواة في المعاملــة بين مواطنــي البلديــن والمحافظة على الحقوق المكتسبـة بعنوان فترات النشاط المقضّاة بكلا البلديــن وكذلك تحويــل المنافــع والجرايات. وتنسحب على العملــة الأجــراء وغير الأجــراء في القطاعين العمومــي والخاص والعمــال الذيـن فقــدوا عملهــم لأسباب اقتصاديــة أو فنيـــة.

كمــا تخوّل الاتفاقية لمواطني كلا البلديــن التمتّــع بمنافع التأمينــات الاجتماعية وحوادث الشغل والأمراض المهنيــة، إضافة إلى جرايات الشيخوخة والعجز والباقيـن بعـد الوفــاة ومنافــع الضمــان الاجتماعي في القطاع العمومي.

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