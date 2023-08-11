التوقيع على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العموميّة للتّنمية بين حكومتي تونس وكوريا

استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيّين بالخارج نبيل عمّار اليوم الجمعة 11 أوت 2023، « سون ناهم كوك »، SUN Nahmkook، سفير جمهوريّة كوريا بتونس.

ونوّه الوزير خلال اللّقاء بروابط الصّداقة التي تجمع البلدين وبالتطوّر الهّام الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي، داعيا إلى مزيد استكشاف فرص التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في مجالات انجاز المشاريع التنموية ومشاريع البنية التّحتيّة ورقمنة الخدمات ودفع الاستثمارات الكورية في تونس.

كما شدّد الوزير على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجانبين لتطوير برامج التّعاون الثّلاثيّ مع البلدان الإفريقيّة.

ومن جانبه، أشاد السّفير الكوريّ بمتانة العلاقات التونسية-الكورية، مجدّدا استعداد بلاده التّام لمواصلة الارتقاء بها إلى أعلى المراتب بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

وعلى صعيد آخر، أشرف الوزير على مراسم التوقيع مع السّفير الكوريّ على « الاتفاق الإطاري حول المساعدة العموميّة للتّنمية بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة وحكومة جمهوريّة كوريا »، الذي سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الفنّي بين البلدين من خلال تنظيم التربصات والدورات التكوينية بكوريا لفائدة الإطارات التونسية وإرسال الخبراء والمتطوعين الكوريين إلى تونس وتوفير المعدّات في إطار مشاريع ثنائية يقع إنجازها في تونس.

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