التوقيع على البروتوكول الصحي الذي سيُعتمد بمؤسسات التكوين المهني

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توقيع اتفاق شراكة في مجال التكوين المهني والتشغيل في قطاع النسيج والملابس تم مساء يوم الخميس 2 ماي 2019، التوقيع على اتفاقية شراكة إطارية في قطاع النسيج والملابس ...

وزارة التشغيل تعقد مؤتمرا وطنيا حول إصلاح منظومة التكوين المهني تنظم وزارة التكوين المهني و التشغيل أيام 23 و24 و 25 نوفمبر الجاري مؤتمرا وطنيا لإصلا ...

نقابة اعوان وزارة التكوين المهني ترفض الحاقها بوزارة الشؤون الاجتماعية رفضت نقابة أعوان وزارة التكوين المهني والتشغيل ،يوم امس ، مشروع إلحاق التكوين المهني بوزارة ...

التوقيع على مذكرة تفاهم بين تونس والسودان وقّعت وزارة التكوين المهني والتشغيل يوم أمس الثلاثاء 07 فيفري 2017، مذكرة تفاهم مع وزارة ت ...