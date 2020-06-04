التوقيع على البروتوكول الصحي الذي سيُعتمد بمؤسسات التكوين المهني

إنتظم بمقر وزارة الصحة مساء اليوم الخميس 4 جوان 2020، موكب أمضى خلاله وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج على البروتوكول الصحي الذي سيتمّ اعتماده في إطار الاجراءات والاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها بمؤسسات التكوين المهني المعنيّة بعودة النشاط وذلك حفاظا على سلامة جميع المتكونين والاطار البيداغوجي والاداري بهذه المؤسسات التكوينيّة.
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