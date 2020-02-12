التوقيع على تجديد العمل بالاتفاقية التعاقدية بين الكنام وأطباء الأسنان

تم بعد ظهر اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بمقر الوزارة، التوقيع على تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، و ذلك خلال جلسة عمل بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.

و تولى إمضاء هذا الملحق التعديلي للاتفاقية كل من الصندوق الوطني للـتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض و عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة.

و أكد الوزير بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مزيد تطوير العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة و العمل على ضمان جودة العلاج و تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمضمون الاجتماعي باعتباره الهدف الأسمى لنظام التأمين على المرض.

و بين الوزير أن الوزارة و الصندوق الوطني للـتأمين على المرض العمل تعمل على الترفيع في السقف السنوي لمصاريف العلاج المخولة للمضمون الاجتماعي بما يخول له مجابهة أعباء المصاريف الصحية و ذلك مع المحافظة على التوازنات المالية للصندوق.

من جهته ثمن بسام معطر رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة روح الحوار والمسؤولية المشتركة بين الطرفين، مؤكدا أن مصلحة المضمون الاجتماعي هي أولوية مطلقة في العلاقات التعاقدية مع الصندوق الوطني للـتأمين على المرض، مجددا استعداد أهل القطاع لمزيد تدعيم الشراكة مع الصندوق.

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