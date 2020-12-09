التوقيع على محضر تسلّم وتسليم مستشفى صفاقس الجديد

انتظم بمقرّ وزارة الصحّة اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، موكب بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي وسفير الصين بتونس ZHANG Jianguo، تمّ خلاله التوقيع على محضر تسلّم وتسليم مستشفى صفاقس الجديد الذي تمّ إنجازه في إطار هبة من جمهوريّة الصين الشعبيّة لفائدة تونس.

وقد عبّر فوزي مهدي بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون الصحي بين تونس والصين منذ عقود، معربا عن تقديره لمستوى هذا الانجاز الذي سيمكّن من مزيد النهوض بجودة الخدمات الصحيّة المسداة لمواطني ولاية صفاقس والولايات المجاورة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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