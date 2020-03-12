التوقّي من فيروس كورونا محور لقاء سعيّد بالفخفاخ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 12 مارس 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي وجملة الإجراءات التي تمّ اتّخاذها في علاقة بالوضع الصحي وخاصّة في مجال التوقّي من فيروس كورونا وذلك على ضوء قرارات مجلس الأمن القومي الذي تمّ عقده يوم الاثنين 09 مارس 2020 .

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مزيد التنسيق بين كلّ مؤسسات الدولة بما يضمن الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.

كما تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى الوضع المالي عموما وكذلك الزيارات المرتقبة لعدد من ضيوف تونس في الأيام القادمة.

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