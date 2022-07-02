التونسيون العالقون بالخارج: سعيد يأمر بإيجاد حلول فورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 2 جويلية 2022 بقصر قرطاج، ربيع المجيدي، وزير النقل.

وتناول اللقاء، خاصة، وضع التونسيين العالقين بالخارج حيث أكّد رئيس الدولة على أن هذا الأمر غير مقبول مهما كانت الأسباب، وأمر بإيجاد حلول فورية حتى لا يبقى أبناء الوطن وكل القادمين إلى تونس في هذا الوضع.

كما تناولت المقابلة الوضع العام للنقل في تونس، وضرورة الإسراع في تنفيذ المخططات التي بقيت في الأدراج لسنوات طويلة ولم تجد طريقها إلى التطبيق.

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