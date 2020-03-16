التونسيون الـ69 العائدون أمس من إيطاليا يخضعون للحجر الصحي

حطت ليلة أمس الأحد، طائرة عسكرية تونسية بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من روما وعلى متنها 69 تونسيا من الذين ظلوا أمس عالقين بمطار العاصمة الايطالية.

وكان وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك انور معروف قد خلال ندوة صحفية، عن تخصيص طائرتين عسكريتين بالتنسيق مع وزارة الدفاع قصد اجلاء المسافرين التونسيين العالقين بمطار روما بعد توقف رحلات الخطوط التونسية من والى ايطاليا، وذلك تنفيذا للإجراءات التي قررتها الحكومة في اطار الخطة الوطنية للتوقي من انتشار فيروس » كورونا ».

وأكدت وزارة النقل أنه تمّ إخضاع المسافرين القادمين على متن هذه الرحلة الى الحجر الصحي لمدة 14 يوما وفق ما تقتضيه إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا.

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