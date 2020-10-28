التونسي محمود العيدلي يتحصل على جائزة أفضل عمل بحثي من جامعة فلوريدا الأمريكية

تحصل الشاب التونسي محمود العيدلي مؤخرا، على جائزة أفضل عمل بحثي من جامعة فلوريدا الأمريكية من بين 100 طالب مشارك من مختلف دول العالم.

ويتمحور البحث بخصوص دوام الأعمال وتطويرها عند تغيير المدير العام لأي شركة.

وكشف الشاب التونسي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم مساء اليوم الأربعاء، أن البحث الذي قام بإعداده أسفر عن إعداد نموذج جديد سيتم اعتماده مستقبلا في البحوث الأكاديمية.

وكتب العيدلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك :

« أهدي هذا النجاح لتونس » .

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