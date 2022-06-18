التونسي نجيب بالهادي يحقق انجازا عالميا بقطع مسافة 155 كلم سباحة بين «بانتالاريا» والحمامات

حقق السباح التونسي نجيب بالهادي عن سن 70 سنة انجازا عالميا جديدا اليوم بقطع مسافة 155 كلم سباحة متواصلة من « بانتلاريا « الايطالية الى حدود سواحل ياسمين الحمامات حيث وصل اليوم في حدود الخامسة من بعد ظهر اليوم ليرفع الراية الوطنية عاليا في عالم السباحات القصوى او السباحات المارطونية.

وكان بالهادي قد انطلق من سواحل بنتيلاريا الايطاليةيوم 16 جوان مواصلا السباحة مدة 66 ساعة متواصلة .

وقال البطل العالمي نجيب بالهادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء « حققت اليوم رقما عالميا جديدا وانجازا يرفع راية تونس عاليا, وهو انجاز ثمرة مثابرة واجتهاد ..التونسي قادر على التميز في اي ميدان وهو قادر على مغالبة الصعاب مهما كان نوعها ».

وأبرز ان هذا الانجاز الجديد الذي سيسجله تاريخ السباحات القصوى هو ثمرة عمل جماعي لثلة من المتطوعين الذي رافقوني على امتداد ايام رفع التحدي وانخرطوا في هذا الانجاز « الحلم » ليكون انجازا تونسيا جديدا.

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