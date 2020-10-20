التيار الديمقراطي يتقدّم بمبادرة تشريعية تتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري

أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي مساء اليوم الثلاثاء، أن التيار قرر التقدم بمبادرة تشريعية تتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري.

وأكد الشواشي أنه سيتم إيداع القانون نفسه الذي قدمته الحكومة السابقة والذي استشارت فيه أهل الاختصاص ونقابة الصحفيين.

واعتبر الشواشي بأن مقترحهم بديل جدي لمبادرة الترويكا الحاكمة وهو أقرب إلى تحقيق توافق داخل البرلمان وخارجه.

وشدد الشواشي على أن حكومة المشيشي أخطأت عندما سحبت المشروع وفسحت المجال أمام مشروع قانون فصّل على مقاس بعض الأحزاب واللوبيات وقنواتها المخالفة للقانون، على حد تعبيره.

كلمات البحث :الاتصال السمعي البصري;التيار الديمقراطي;مبادرة تشريعية