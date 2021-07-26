التيار الديمقراطي: نختلف مع تأويل الرئيس للفصل 80 ونرفض ما ترتب عنه من قرارات

أعلن التيار الديمقراطي عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية في بلاغ له صباح اليوم الاثنين، أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.

كما حمل التيار مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.

وأكد التيار الديمقراطي أنه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.

كما دعا الحزب التونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.

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