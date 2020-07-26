التيار الديمقراطي يدعو المشيشي للعمل في تشكيل الحكومة بعيدا عن المصالح الضيقة

هنّأ التيار الديمقراطي في بلاغ له مساء اليوم الأحد، هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.
ودعا الحزب المشيشي إلى العمل في تشكيل حكومته، في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح لها بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا، معتبرا أنه من شأن هذا التوجه أن يمكن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها.
وسيُحدد التيار الديمقراطي موقفه الرسمي بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف.
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