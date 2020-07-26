التيار الديمقراطي يدعو المشيشي للعمل في تشكيل الحكومة بعيدا عن المصالح الضيقة



هنّأ التيار الديمقراطي في بلاغ له مساء اليوم الأحد، هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

ودعا الحزب المشيشي إلى العمل في تشكيل حكومته، في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح لها بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا، معتبرا أنه من شأن هذا التوجه أن يمكن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها.

وسيُحدد التيار الديمقراطي موقفه الرسمي بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف.

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