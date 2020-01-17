التيار الديمقراطي يُرشّح شخصيّتيْن لرئاسة الحكومة

اقترح التيار الديمقراطي شخصيتين على رئيس الجمهورية لتولي رئاسة الحكومة وهما كل من المنجي مرزوق وإلياس الفخفاخ.

وأكد التيار الديمقراطي على ضرورة أن يكون كفؤا قادرا على تسيير الحكومة له رؤية اقتصادية وأن يكون سياسيا وليس تكنوقراطا بعيدا عن اللوبيات ومستقل عن مراكز النفوذ كي يتمكن من القيام بإصلاحات، مع ضرورة أن يكون مؤمنا بالثورة وبعلوية القانون وإنفاذه على الجميع .

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