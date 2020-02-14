التيار الديمقراطي يُقرر التصويت رسميا لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها

قرر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي خلال انعقاده اليوم الجمعة، رسميا، التصويت لحكومة الياس الفخفاخ والمشاركة فيها.

وبين النائب والقيادي بالحزب غازي الشواشي بأن التيار سيُشارك بثلاثة حقائب وزارية ، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عبر إسنادها للأمين العام للحزب محمد عبو، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لغازي الشواشي، الى جانب وزارة التربية التي رشح لها محمد الحامدي.

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