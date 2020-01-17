التيار الشعبي يعلن إحباط مخطط لاغتيال مباركة عواينية براهمي

اخر تحديث : 17/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مباركة البراهمي

أعلن التيار الشعبي في بيان نشره على صفحته على الفيسبوك مساء اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططا لمحاولة اغتيال مباركة عواينية براهمي أرملة الشهيد محمد براهمي.
وثمن التيار الشعبي مجهودات الأجهزة الأمنية في هذه المعركة ضد الإرهاب، منبها إلى خطورة الوضع الذي بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض.
كما دعا الحزب الشعب التونسي وقواه الحية إلى الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع العنف.


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