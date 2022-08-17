التيار: حرمان النائبة السابقة أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها

أكد حزب التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأربعاء،، أنه تم حرمان نائبة الشعب السابقة عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها بتعلة خضوعها للإجراء الحدودي، معتبرة ذلك خرقا سافرا لحقوقها واعتداءً على الدستور والقانون.

واستنكر الحزب إعتداء ما اعتبرها « سلطة الإنقلاب » على الحق الطبيعي للنائبة أمل السعيدي في استخراج وثيقة سفر بينما يتمتع ابن وزير الداخلية بالجواز الديبلوماسي، مجددا رفضه للإجراءات الحدودية وداعيا لإلغائها فورا.

كما حّمل التيار الديمقراطي المسؤولية السياسية والجزائية لرأس السلطة قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين، مؤكدا تضامنه مع أمل السعيدي ومساندتها لاسترداد حقها الدستوري.

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