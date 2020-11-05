التيار: رئيس الجمهورية رحّب بمبادرتنا لحوار وطني اقتصادي اجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وفداً من التيار الديمقراطي يضم الأمين العام غازي الشواشي ونائب الأمين العام محمد الحامدي للتشاور في مبادرة التيار بشأن الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي اجتماعي يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة البلاد.

وأكد التيار الديمقراطي في بلاغ له، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع العامة التي تعيشها تونس وضرورة تكاتف الجهود لانقاذ البلاد .

ورحب الرئيس بمبادرة التيار الديمقراطي وتفاعل معها إيجابيًا، ووقع الاتفاق على مواصلة التشاور في آليات تنفيذها، وفق نص البلاغ.

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