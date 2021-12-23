التيار والتكتل والجمهوري يُدينون الحكم بالسجن النافذ ضدّ المرزوقي

نددت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري في بيان مشترك اليوم الخميس، بما اعتبرته تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم وشجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق السيد محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها .

كما نددت الأحزاب بتكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم، معلنة تضامنها مع مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن.

وأعلنت الأحزاب رفضها لقرارات رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة، وتعتبرها تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته.

وأعرب البلاغ عن انشغال الأحزاب الموقعة عليه من تواصل سياسة الانفراد بالقرار وغياب الرؤية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الازمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم إلالمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.

وعبرت الأحزب عن استهجانها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الامر الواقع و تقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها، داعية كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك.

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