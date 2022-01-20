التيار والجمهوري والتّكتّل يُطالبون بكشف ملابسات وفاة رضا بوزيان

أدانت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات في بيان مشترك، العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين بالعاصمة يوم 14 جانفي الجاري، محملة وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن وفاة المواطن رضا بوزيان 5 أيام بعد إقامته بالمستشفى إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يومها .

كما حملت الأحزاب الثلاثة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة و الفردية منذ ما اعتبرته انقلابه على الدستور و استحواذه على كل السلطات .

كما طالبت الأحزاب النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة و تتبع كل من شارك او تسبب فيها أمرا و تنفيذا .

وجددت الأحزاب التزامها بالنضال من اجل عودة تونس الى مسارها الدستوري و إنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار.

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