التيار والعمال والقطب والجمهوري والتكتل: البرلمان فاقد للشرعية ولن يكون إلا ديكورا

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان مشترك مساء اليوم الأحد، إكبارها لما اعتبرته مقاطعة التونسيين الواسعة للمسار في رفض مدني سلمي لهذا المسار ونزع حاسم لكل شرعية عن قيس سعيد .

وأدانت الأحزاب المذكورة المناخ الذي تمت فيه الانتخابات « في غياب واضخ لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة » ، وفق نص البيان.

وأدانت الاحزاب سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها السلطة، محملة إياها المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيد ولهيئة انتخاباته المنصبة، وفق نص البيان.

وشددت الأحزاب على أن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيين.

وقالت الأحزاب إن البرلمان المنبثق عن هذه المهزلة فاقد للشرعية بل وعنوان من عناوين الأزمة.

وطالبت الأحزاب بالوقف الفوري للمسار الحالي وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه ودعوتها سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين.

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