التيّار الديمقراطي يُطالب بالتفعيل الفوري لقرار تسخير المصحات الخاصة

طالب التيار الديمقراطي في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، الحكومة إلى التفعيل الفوري لقرار تسخير المصحات الخاصة وغيرها من المرافق الصحية غير الخاضعة مباشرة لوزارة الصحة وذلك لمركزة إدارتها وضمان العدالة في استغلالها على أساس الحاجة الصحية لا الإمكانيات المادية.

كما دعا التيار إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل على كامل تراب الجمهورية مع ما يصاحبه من اجراءات اقتصادية واجتماعية باعتبار تجاوز نسبة انتشار الفيروس لـ 100 حالة لكل 100 ألف ساكن في الأسبوعين الأخيرين.

كما دعا التيار الحكومة إلى وضع كل إمكانيات الدولة للتسريع في شراء التلاقيح والشروع فورا في دراسة إمكانية تصنيعها محليا سواء عبر الشراكة مع أحد مصنعي اللقاح أو عبر منح رخصة وجوبية لأي مصنِّع يثبت قدرته على نقل التكنولوجيا وتصنيع الكميات اللازمة.

وحث التيار إلى تعديل أسعار بيع الكمامات ذات الاستعمال الواحد والتحاليل السريعة وتوفيرها مجانا لمستحقيها.

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