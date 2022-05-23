التيّار الديمقراطي يُعلن رفضه المشاركة في الاستفتاء والانتخابات

أكّد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي في بيان نشره مساء الأحد، رفضه التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لقيس سعيد، المهدد للدولة.

وأعلن الحزب رفضه السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد.

كما أعلن التيار مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى « بالجمهورية الجديدة » الذي فرضه قيس سعيد، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات، داعيا جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له.

وندد التيار الديمقراطي بتكرار استهداف الأمين العام للحزب غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين، محذرا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.

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