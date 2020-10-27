التّرفيع في منحة تجميع الحليب بـ10 مليم للّتر الواحد



التأمت يوم أمس الإثنين 26 أكتوبر 2020، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، جلسة عمل تحت إشراف رئيسة الديوان سلوى الكافي الخياري، وبحضور المديرين العامين للمجمع المهني المشترك للّحوم الحمراء والألبان وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ورئيس وأمين مال الغرفة النقابية الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب.

و قد تم الإتّفاق على ما يلي :

- التّرفيع في منحة تجميع الحليب بـ 10 مليم للّتر بداية من 23 أوت 2020.

- صرف منحة التجميع للثّلاثيّة الأولى لسنة 2020 خلال الأسبوع الجاري.

وتبعا لذلك ألغت الغرفة النقابيّة الإضراب المبرمج لأيام 27 و 28 و 29 أكتوبر 2020.

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