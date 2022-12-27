التّصدّي للهجرة غير النظامية محور لقاء وزير الداخلية بسفير إيطاليا في تونس

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بمقر الوزارة سفير الجمهورية الإيطالية بتونس » فابريزيو ساجيو »، حيث تمّ استعراض واقع علاقات التعاون التونسي الإيطالي في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية.

كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد التعاون بين وزارتي داخلية البلدين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية وضرورة دعم جهود الطرفين لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.

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