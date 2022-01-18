التّمديد في حالة الطوارئ لشهر إضافي

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، أمر رئاسي عدد 43 مؤرخ في 18 جانفي 2022 يقضي بإعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر إضافي ابتداء من 20 جانفي إلى غاية 18 فيفري 2022.

وسبق أن تم التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر منذ تاريخ 24 جويلية 2021 وإلى غاية 19 جانفي 2022 ، بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 .

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