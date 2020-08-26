التّمديد في حظر التجول بالحامة

أعلنت ولاية قابس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر تمديد منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب معتمديتي الحامة والحامة الغربية من ولاية قابس انطلاقا من يوم الجمعة 28 اوت 2020 ابتداء من الساعة الخامسة مساء الى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

وتستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي .

ويبقى هذا القرار نافذ المفعول الى غاية يوم الخميس 03 سبتمبر 2020.

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