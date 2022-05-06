التّوقيع على اتّفاقيّتيْ تعاون مالي بين تونس وألمانيا

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الجمعة 6 ماي 2022، مع Peter Prügel، سفير ألمانيا بتونس، على مراسم التّوقيع على اتّفاقيّتيْ تعاون مالي بين حكومة الجمهورية التّونسية وحكومة جمهوريّة ألمانيا الفيدراليّة.

وتندرج هاتان الاتّفاقيّتان في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بينهما للمساهمة في التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة لبلادنا من خلال تنفيذ برامج تتعلّق بتمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والتّصرّف المندمج في الموارد المائيّة والصرف الصحي وحماية المدن من الفيضانات.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة بمتانة علاقات الصّداقة والتّعاون التي تربط تونس بألمانيا، مثمّنا الدّعم المستمرّ الذي يُقدّمه الشّريك الألماني لمعاضدة مجهودات التّنمية ببلادنا. كما أعرب عن ارتياحه لتطوّر برامج التّعاون بين البلدين وانفتاحها على مجالات جديدة، مؤكّدا في هذا الصّدد على أهمّية مزيد التّركيز على قطاعيْ الطّاقات المتجدّدة والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظلّ ما يشهده العالم حاليا من أزمات.

ومن جهته، أشاد السّفير الألماني بعلاقات الصّداقة والتّعاون الوثيقة بين البلدين، مُشدّدا على استعداد ألمانيا لتعزيز هذه العلاقات ولمزيد دعم برامج النّهوض الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

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