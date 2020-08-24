التّيار الديمقراطي يُقرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي والبقاء في المعارضة

قرر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي خلال انعقاده في دورته الإستثنائية بمدينة صفاقس يوم أمس الأحد 23 أوت 2020، عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، متعهدا بممارسة دوره الرقابي في المعارضة البناءة والمسؤولة.

وأوضح التيار بأنه إصطدم بالتمشي الذي اعتمده المكلف بتشكيل الحكومة عبر تبنيه لخيار حكومة تكنوقراط غير سياسية واعتماده على مشاورات صورية شابها الغموض وغابت عنها الجدية، وفق تقديره.

ونبه التيار الديمقراطي لخطورة هذا التمشي الذي يشكل إستهدافا للتجربة الديمقراطية الناشئة وتغييبا لدور الأحزاب السياسية التي تمثل النواة الأساسية للأنظمة الديمقراطية وتعديا على إرادة الناخبين.

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