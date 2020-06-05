الثلاثاء: البرلمان يُناقش لائحة «مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي»

نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال انعقاده اليوم الجمعة، في الصيغة النهائيّة لمشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة إئتلاف الكرامة والتي تهدفُ إلى « مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها » .

وأقرّ مكتب المجلس جلسة عامّة لمناقشتها يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 بداية من التاسعة صباحا.

كما أقرّ المكتب جلسة عامة يوم 16 جوان 2020 للنظر في مشروع قانون عدد 79/ 2019 يتعلّق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأحال عدد 186 من الأسئلة الكتابية للحكومة، وعاين انضمام النائبين زهيّر مخلوف ومحمّد مراد الحمزاوي إلى الكتلة الوطنية.

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