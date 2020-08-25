الثلاثاء 1 سبتمبر 2020: جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة المشيشي

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في مراسلة واردة من رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 أوت 2020 بها طلب عرض قائمة أعضاء الحكومة المقترحين بتاريخ 24 أوت 2020 على الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة عملا بالأحكام والإجراءات التي ينصّ عليها الدستور، وقرّر المكتب تعيين جلسة عامة للغرض المطلوب يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

وأحال المكتب عددا من مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان، وكلّف مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية بمتابعة مهمة إحالة الأسئلة الكتابية خلال العطلة البرلمانية.

وعبّر المكتب عن تضامنه الكامل مع النائب ياسين العياري جرّاء ما يتعرّض له من تهديدات نتيجة عمله الرقابي، وقرّر مكاتبة وزارة الخارجية في الغرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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