الثلاثاء 26 جانفي: جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للوزراء الجُدد



قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتصويت على منح الثقة للوزراء الجُدد تبعا للتحوير الوزاري المعلن مؤخرا من قبل رئيس الحكومة.

وتداول أعضاء المكتب بخصوص القرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب أثر تفشي فيروس COVID -19 المقررة بالجلسة العامة بتاريخ 19جانفي2021، وقرر تأجيل النظر في هذا القرار إلى يوم الإثنين القادم على أن تقدم الكتل كتابيا مقترحات التعديل بشأنه قبل هذا الموعد.

وعاين المكتب من جهة اخرى الشغور الحاصل في عضوية المجلس بدائرة القصرين اثر وفاة النائب المرحوم مبروك الخشناوي الذي وافاه الأجل المحتوم يوم 7 جانفي 2021 ، وقرر القيام بالاجراءات اللازمة لسد هذا الشغور.

واطلع المكتب على اعلامين يتعلقان بانضمام كل من النائبين سامي بن عبد العالي وصهيب الوذان الى كتلة الاصلاح.

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