الجامعة التونسيّة للنزل: «لن يكون هناك موسم سياحي هذه السنة»

أعلنت الجامعة التونسيّة للنزل في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأحد، أنّه لن يكون هناك موسم سياحي لسنة 2020 .

وأكّدت الجامعة أنّه عند الاطلاع على الإجراءات الجديدة بشأن العبور عبر الحدود الى تونس، المعلن عنها منذ يوم 12 جوان 2020، وفرض اختبار « بي سي آر » للكشف عن كوفيد-19 مع فرض شروط أخرى (ظروف التنقل والإقامة) على الراغبين في زيارة تونس، على عكس ما اتخذته الوجهات السياحيّة المنافسة من إجراءات، سيعيق التنقّل الى تونس ومن شأنه أن يثني الراغبين في زيارتها عن القيام بذلك.

وأفادت الجامعة أنّها وإن تتفهم الإكراهات الصحيّة، التّي تواجهها تونس توصي الحكومة بتقييم سريع لهذه الاجراءات أو اتخاذ قرار شجاع يتعلق بغلق الحدود أمام السيّاح، معتبرة أنّه « لا يمكن لأنصاف القرارات أن تجعل من تونس وجهة سياحيّة هذه السنة ».

وأشارت الجامعة أنها لاحظت منذ أمس، السبت 13 جوان 2020، عمليّات إلغاء مكثّفة للحجوزات، التّي تمّ تسجيلها لشهري جويليّة وأوت 2020 وبالتالي إلغاء برمجة الرحلات الجويّة، مؤكدا أن « عددا كبيرا من النزل ستبقى، في ظل الظروف الحاليّة، مغلقة ».

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