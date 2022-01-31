الجامعة العامة للتعليم العالي تستنكر تأخر صرف أجور الجامعيين

عبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد، من تأخر صرف أجور الجامعيين الذي تجاوز هذه المرة نهاية الشهر.

وندّدت الجامعة بهذا الضّرر الحاصل والذي « يتسبّب في كل مرّة في عديد الإشكاليات للجامعيين في علاقة بالتزاماتهم البنكية أو في علاقة بنفقاتهم اليومية ومجابهة الوضع الاقتصادي المتأزّم في ظل ما تعيشه البلاد من ارتفاع في الأسعار. »

كما عبّرت الجامعة عن رفضها لتصنيف الجامعيين كموظفين من « درجة ثانية » من قبل وزارة المالية وصرف رواتبهم آخر الشهر، وفق تعبيرها.

ولوّحت الجامعة بشنّ تحركات احتجاجية بسبب تكرّر تأخّر صرف رواتب الجامعيين، محمّلة وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي « مسؤولية تهميش الأسرة الجامعية من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية عبر جدولتها في ذيل القائمة التفاضلية لصرف الاجور ».

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