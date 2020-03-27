الجامعة العامة للصحة تُطالب بتوفير وسائل الوقاية لمهنيي القطاع

طالبت الجامعة العامة للصحة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها اليوم الجمعة، وزارة الصحة بتوفير وسائل الوقاية لمهنيي القطاع وفقا للمعايير الدولية خاصة وأن العدوى أصبحت أفقية، داعية إلى إقرار التحاليل والكشف المبكر لدى المهنيين وإرساء الحصص المسترسلة والتكفل بإقامة المهنيين، محذرة من مخاطر عودتهم للمنزل.

كما دعت الجامعة النائب محمد العفاس إلى الكف عن الإستثمار السياسي خاصة في هذا الظرف العصيب والكف عن شيطنة الإتحاد والتحريض ضده.

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