الجامعة العامة للنقل تُبقي على اضراب النقل في موعده يومي 15 و 16 مارس

قررت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنقل المنعقدة، اليوم الاربعاء بالحمامات، الابقاء على اضراب قطاع النقل في موعده يومي 15 و16 مارس، معلنة ان إلغاء الاضراب يبقى رهين تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

وأبرز الامين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي الذي ترأس أعمال الهيئة الادارية القطاعية، في اختتام اعمال الهيئة الإدارية، أن الهيئة الادارية لم تلغ الاضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا وقررت مواصلة الاستعداد لتنفيذه في موعده مع متابعة مدى تنفيذ الاتفاق المبرم.

وقال المتحدث « لقد توصلنا في الجلسة التفاوضية التي تواصلت يومي 23 و24 جانفي المنقضي الى اتفاق مرضي يلبي الحد الادنى لمطالب الاعوان ولاحتياجات المؤسسات ولكن بقيت بعض المسائل العالقة التي ستكون محل تفاوض في جلسات قادمة ». وأضاف ان « تطبيق كل ما وقع الاتفاق بشانه هو الضامن الوحيد لالغاء الاضراب، مذكرا بان « الاضراب ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق المطالب ».

وأشار السالمي الى ان وزيري النقل والشؤون الاجتماعية تعهدا في جلسة التفاوض بطلب عقد مجلس وزاري حول ملف الخطوط التونسية، التي قال انه « يوجد اتفاق بين جميع الاطراف بخصوص اعادة هيكلتها لكن لا بد من عرض الملف على مجلس وزاري من اجل تطبيق الاتفاق والانطلاق في اصلاح المؤسسة التي تحتاج الى اصلاحات عاجلة ».

واشار الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي من جهته الى ان محضر الاتفاق للجلسة التفاوضية ليومي 23 و24 جانفي حظي بموافقة الهيئة الادارية المنعقدة اليوم.

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