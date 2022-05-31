الجامعة الوطنية للبلديات تطلق خدمة الدعم الرقمي للبلديات

أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة الدعم الرقمي للبلديات، وهي خدمة داخلية تهدف إلى إسناد البلديات في مشاريع التحول الرقمي.

وتندرج هذه الخدمة في إطار مهام الجامعة الوطنية للبلديات التونسية التي يقرها نظامها الأساسي بهدف تحسين العمل البلدي، الذي يظل رافدا رئيسيا لتنمية محلية من شأنها أن تطور الواقع اليومي للمواطنين.

تتوزع خدمة الدعم الرقمي على 3 مستويات كالآتي:

1-الإسناد الفني للبلديات

2-المساهمة الفعالة في إنجاح مشاريع الرقمنة الوطنية وبرامج الشركاء الماليين والفنيين

3-دعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص والشركات الناشئة

وقامت الجامعة الوطنية للبلديات بصياغة جملة من المشاريع من أهمها:

مشروع المرصد الوطني للرقمنة البلدية

مشروع إسناد عدد من البلديات في صياغة استراتيجيات تحولها الرقمي

مشروع مكتب المساعدة الرقمية

مشروع مخبر الأفكار #TECH4DECENTRALIZATION

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