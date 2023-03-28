الجبابلي: إحباط تسريب أدوية مصنوعة بمواد خطرة إلى الصيدليات

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أن الحملة الوطنية للتصدي للاحتكار، قد أسفرت عن حجز كميات كبيرة من مختلف المنتوجات الاستهلاكية، منها ما هو منتهي الصلوحية ومنها ما يحتوي على مواد سامة، وفق قوله.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا إحباط عملية تسريب أدوية مصنوعة بمواد خطرة إلى الصيدليات.

وأكد الجبابلي أن الإدارة الخاصة بمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة، الفرقة الجهوية بأريانة، قد تمكنت من الكشف عن مصنع للأدوية (كان مخزنا ثم وقع تحويله إلى مقهى ثم إلى مصنع) يتم فيه استعمال مواد خطرة لصنع الأدوية بنية تسريبها فيما بعد إلى الصيدليات.

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