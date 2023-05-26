الجبابلي: تم القضاء على 100 إرهابي منذ 2011

أعلن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة 26 ماي 2023، أن الوحدة المختصة للحرس تمكنت منذ سنة 2011 وإلى اليوم من تنفيذ 365 عملية ومهمة في إطار مكافحة الإرهاب.

وأبرز الجبابلي بأنه تم القضاء على 100 عنصر إرهابي مقابل إيقاف 324 آخرين.

وأوضح الجبابلي بأن من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم عناصر كان مفتش عنها وطنيا ودوليا.

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