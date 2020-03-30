الجبابلي: سحب 378 رخصة سياقة و 577 بطاقة رمادية لمخالفين للحجر الصحي

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي اليوم الاثنين، أنه تم سحب 378 رخصة سياقة و 577 بطاقة رمادية لمواطنين خالفوا الحجر الصحي العام، بالإضافة إلى إيقاف 4 أشخاص ووضع آخر تحت الإقامة الجبرية .

وأشار الجبابلي في تصريح للإذاعة الوطنية إلى تسجيل تحسن في التزام المواطنين بالحجر الصحي، مؤكدا في الآن ذاته عدم إمكانية الحديث عن التزام كلي إلا عند عدم تسجيل إيقافات وسحب رخص.

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