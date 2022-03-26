الجبابلي: وزير الداخلية هو المستهدف بعملية الطعن في قبلي

أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي خلال ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الإجتماع الدوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين اليوم السبت 26 مارس 2022، أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان هو المستهدف بعملية الطعن التي جرت في قبلي من طرف عنصر إرهابي.

وكشف الجبابلي بأنه تبين بتقدّم الأبحاث أن خلية قبلي على علاقة بمجموعتين إرهابيتين بسوسة ومدنين منها من خطط ومنها من موّل، وبينت بمزيد تقدّم الأبحاث أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان أثناء زيارته لجهة الجنوب بتوزر هو المستهدف بالعملية وكان المستهدف في عملية الطعن من طرف العنصر الإرهابي.

وبين الجبابلي بأنه بتقدّم الأبحاث تمّ إيقاف عنصر ثالث في سوسة وهو من قام بتمويل عملية قبلي، مبرزا بأن هناك ربطا كبيرا بين خلية قبلي والفتاة التي كانت قادمة من دولة أجنبية وقامت بالتدريب والتكوين الخاص بصنع المتفجرات بإحدى بلدان النزاع المسلح وأثناء عودتها إلى تونس تم إلقاء القبض عليها .

وأبرز الجبابلي بأن الشخص الموقوف في سوسة هو ممول عملية قبلي وهو من كان يعتزم تقديم الحزام الناسف للفتاة للقيام بعملية نوعية في إحدى المدن السياحية.

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