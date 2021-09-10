الجديدي السبوعي يستقيل من حزب قلب تونس

أعلن النائب المجمدة عضويته بمجلس الشعب الجديدي السبوعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، استقالته من حزب قلب تونس مع استعداده للاستقالة من مجلس نواب الشعب « إن كان في ذلك مصلحة للبلاد والعباد وإخراج تونس الجريحة من عنق الزجاجة » .

وللتذكير فقد تمّ يوم 5 أوت المنقضي، إيقاف النائب المذكور ثم إطلاق سراحه في اليوم الموالي على إثر شكايتين تقدم بهما ضدّه والي زغوان، صالح المطيراوي بعد تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يتهم فيها المطيراوي بتلقي رشاوى بقيمة 800 ألف دينار من أصحاب مؤسسات صناعية مقابل تراجعه عن قرار غلق مؤسساتهم خلال فترة الحجر الشامل.

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