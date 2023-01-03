الجربي تُؤكّد استعداد اتحاد المرأة التونسية لمعاضدة مجهودات الدولة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.

وتقدمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتهاني لرئيسة الحكومة بمناسبة السنة الادارية الجديدة.

وشددت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الدور المحوري للمنظمة عبر التاريخ، مؤكدة على الدور الذي يمكن ان تلعبه للحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأسرة التونسية.

من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على استعداد المنظمة النسائية لمعاضدة مجهودات الدولة، والاحاطة بالمرأة التونسية حتى تكون فاعلة في كل المجالات.

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