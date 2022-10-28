الجرندي: الجزائر ستتولى الدفاع عن المصالح العربية في كل المحافل الدولية

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، و ذلك على هامش اشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

و عقب اللقاء صرح الوزير التونسي للصحفيين « تبادلنا الرؤى حول اشغال القمة العربية المقبلة، تونس ستكون سعيدة بتسليم المشعل الى الرئيس عبد المجيد تبون و نحن على ثقة تامة بأن الجزائر سوف تتولى هذه المهمة بكل اقتدار خاصة وانها قد أثبتت في العديد من الاستحقاقات الكبرى جدارتها في ادارة الشأن العام و الشأن العربي و الدفاع عن المصالح العربية ».

و قال الجرندي: « نحن اليوم في فترة مفصلية في العلاقات الدولية والجزائر واعية بذلك وسوف تتولى التعبير عن الهواجس العربية و الدفاع عن المصالح العربية في كل المحافل الدولية ».

و شدد الوزير التونسي على أن « تغير و تنوع التحديات يستدعي منا كمجموعة عربية التغير معها والتحول للبحث عن السبل الكفيلة لمجابهة هذه التحديات » ، مشيرا الى أن « الجزائر هي في الموعد و سوف تبقى على هذا الموعد للدفاع عن هذه القضايا في الجامعة العربية وفي كل المحافل التي ننتمي اليها جميعا و تنتمي اليها الجزائر مثل حركة عدم الانحياز و محافل أخرى ».

و ستنطلق غدا السبت و لمدة يومين أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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